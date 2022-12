Bolsonaro em última live: 'Nada justifica essa tentativa de ato terrorista'

Jair Bolsonaro em última live como presidente da República (foto: Reprodução/YouTube) Em sua última live como presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30/12), a dois dias da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para prestar contas e falar sobre o atual momento político.









“Durante a campanha, uma tragédia lá em Foz do Iguaçu, uma pessoa mata a outra. E aí… (chamam de) Bolsonaristas. Eu estive aqui em Brasília com os familiares, conversamos sobre esse episódio lamentável em todos os aspectos, nada justifica o que aconteceu ali. Como nada justifica, aqui em Brasília, essa tentativa de um ato terrorista, na região do aeroporto. Nada justifica”, disse.

O presidente ainda comemorou que o empresário George Washington De Oliveira Sousa foi preso sob acusação de orquestrar um atentado terrorista próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília durante o natal. No entanto, reclamou que os acusados são chamados de “bolsonaristas”.