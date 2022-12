Bia Kicis diz que Moraes determinou bloqueio de suas redes sociais

A deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF) disse que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de todas as suas redes sociais. A declaração da parlamentar foi dada na tarde desta segunda-feira (5/12).

A parlamentar, que faz parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), tem criticado frequentemente algumas ações do ministro, especialmente as determinações do ministro que bloquearam as redes sociais de bolsonaristas.