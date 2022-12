Lula e conselheiro de segurança dos EUA se reúnem em Brasília

Lula e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, estarão no hotel Meliá Brasil 21 (foto: Folhapress/Reprodução)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (5) com Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, no hotel Meliá Brasil 21, em Brasília.

QUEM PARTICIPA?

Além de Lula, participam do encontro o ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, o senador Jaques Wagner (PT-BA), o ex-ministro da Educação Fernando Haddad e o diretor-sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Juan Gonzales.

Antes desta reunião, o senador Jaques Wagner (PT-BA) se encontrou com Sullivan.

ENCONTRO DE BIDEN E LULA

Os emissários do governo Biden devem acertar hoje os detalhes para um encontro entre Lula e o presidente dos EUA em Washington antes da posse do presidente brasileiro eleito, em janeiro.

O governo americano descreveu o encontro entre Lula e Sullivan como um "seguimento" ao telefonema do presidente dos EUA, Joe Biden, a Lula após sua vitória nas eleições.

Biden prometeu manter contato com Lula durante o período da transição de governo, ainda de acordo com a nota.

"Durante as reuniões, Sullivan discutirá como os Estados Unidos e o Brasil podem continuar a trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns, incluindo mudanças climáticas, segurança alimentar, a promoção da inclusão e da democracia e a gestão da migração regional", disse, em comunicado, a gestão Biden.

Governo Bolsonaro. Sullivan também vai se reunir com o secretário de Assuntos Estratégicos do governo Jair Bolsonaro (PL), almirante Flávio Rocha, na parte da tarde.