Paulo Guedes ameaça deixar o Brasil após posse de Lula

Paulo Guedes é ministro da Economia desde janeiro de 2019, início do mandato de Jair Bolsonaro como presidente (foto: Evaristo Sá/AFP)

Repercussão nas redes sociais

O ministro da economia, Paulo Guedes, estaria irritado por não ter seu trabalho reconhecido e ameaça sair do Brasil após a posse do presidente eleito Lula (PT). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5/12) pela coluna da Bela Megale, emSegundo a colunista, Guedes diz ter consertado erros do PT e se sente desvalorizado em sua atuação como ministro. "Vou deixar isso aqui e quem vai ficar com o problema são vocês", disse.O ministro considera que o governo eleito precisa "trabalhar". Ele também disse esperar "sossego" e "cicatrizar as feridas" após deixar o governo.Aliados próximos de Guedes, no entanto, avaliam que, apesar da ameaça em conversas mais tensas, ele tende a permanecer no país.O ministro, inclusive, é cotado para assumir cargo no governo eleito de Tarcísio de Freitas, em São Paulo.Fonte ligada à família de Paulo Guedes, ouvida pelo, disse que no núcleo familiar o ministro ainda não falou nada sobre a possibilidade deixar o país.As redes sociais entraram no clima de anedotas logo após o anúncio da possível mudança de Paulo Guedes para o exterior.No Twitter, os usuários estão repercutindo a notícia com "Tchau, querido", meme que surgiu na época do impeachment de Dilma e a prisão de Eduardo Cunha. A hashtag está em alta na rede.