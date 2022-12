Alckmin sobre Saúde: 'Precisaríamos de R$ 22 bilhões a mais'

Geraldo Alckmin concedeu entrevista coletiva neste domingo (foto: Valter Campanato/Agência Brasil )

O vice-presidente eleito e coordenador da transição do novo governo de Luiz Inácio da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou na noite deste domingo (4/11) que o Ministério da Saúde vai precisar de R$ 22 bilhões a mais do que os R$ 162,8 bilhões previstos.



De acordo com o também médico e ex-governador de São Paulo, a pasta não tem recursos para o programa Farmácia Popular e se preocupa com a remuneração de funcionários do Sistema Único de Saúde (SUS).



"A remuneração do SUS é preciso verificar os casos mais graves. Outra prioridade do governo Lula é zerar a fila que se formou durante a pandemia. A ideia é fazer um mutirão, se precisar, contratar a iniciativa privada, para realizar exames e cirurgias”, complementou.



Além disso, o vice ressaltou que a vacinação será uma prioridade no próximo governo e que ainda na transição será iniciado um trabalho de conhecimento. “É fundamental, nas primeiras medidas, fazer uma campanha de conscientização da importância da vacina”.





A coletiva de Alckmin foi realizada após uma reunião com médicos que fazem parte da transição da Saúde. De acordo com o vice de Lula, mesmo quando houver a definição do novo ministro os especialistas do grupo continuarão fazendo parte da pasta, aconselhando e opinando nos desafios que surgirão no futuro.