Regina Duarte sobre Bolsonaro: 'Exemplo de lealdade à pátria'

Regina Duarte foi secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz e ex-secretária especial de Cultura do atual governo, Regina Duarte, postou em suas redes sociais uma mensagem elogiando o presidente Jair Bolsonaro (PL) e ressaltando que apoia as decisões que ele tomar. Na publicação consta uma foto de tanques militares em uma rua com os dizeres "Eu autorizo, meu presidente".

"Apoio o que meu presidente decidir. De corpo e alma, com absoluta parceria, com minha eterna gratidão e aquela esperança gigante de estarmos juntos sempre. Você é nota 1000, Capitão!", disse na postagem.

Regina ainda reforçou que o Brasil precisa de mais tempo de Jair Bolsonaro no poder e escreveu diversos elogios ao mandatário.

"O Brasil precisa por mais tempo de sua entrega, de seus ensinamentos que tanto estimularam nosso amadurecimento como cidadãos, como gerenciadores de aspirações econômicas e politicas. Precisamos de seu exemplo de lealdade à pátria de sua inteligência, de sua força e generosidade com a gente brasileira", completou.