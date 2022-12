Filho de Lula provoca '02' de Bolsonaro: 'Carlixo se remoendo'

Filho de Lula provoca Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Redes sociais)

Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou as redes sociais para fazer uma provocação ao vereador Carlos Bolsonaro (PL), o ‘02’ do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).Ele apontou que várias contas de bolsonaristas foram ao seu perfil enviar xingamentos após uma ‘piada’ sobre rachadinha e que o “Carlixo” estaria se remoendo.