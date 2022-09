Lula após Bolsonaro falar de seus filhos: 'Ele tem que lavar a boca'

Lula (foto) criticou Bolsonaro após acusação a respeito de seus filhos (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP - 29/8/22)

Lula tem página para defender filhos

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (9/9), no Rio de Janeiro (RJ), que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tem de "lavar a boca" se quiser falar de seus filhos. Ontem, em entrevista aoe ao, Bolsonaro citou familiares de Lula para se esquivar da matéria dosobre os 51 imóveis ligados à família Bolsonaro, cujas negociações foram feitas com dinheiro vivo."Não gosto de colocar família em debate. Esse cidadão, toda vez que pensar em falar dos meus filhos, tem que lavar a boca. Ele sabe os filhos que tem", respondeu Lula, após ato político com Marcelo Freixo (PSB), candidato de seu grupo político ao governo do Rio de Janeiro.O petista tem utilizado o caso dos imóveis em suas inserções no rádio e na televisão. Ontem, contudo, Bolsonaro defendeu os filhos Flávio, senador pelo PL-RJ, e Eduardo, deputado federal pelo PL-SP."Lula, quer comparar minha família com a tua? A tua são dezenas de milhões de reais. Ficaram ricos de uma hora para outra. Tem muita coisa que se fala da sua família que não vou reverberar aqui porque não tenho provas, mas seus filhos vivem muito bem. Inclusive, usufruem de benesses estatais", falou, ainda que tenha admitido não ter provas a respeito da acusação.O presidenciável do PT chegou a lançar uma página em seu site oficial para tratar dos cinco filhos que tem. Segundo ele, todos "sofreram com ataques e boatos".Hoje, após Bolsonaro questionar o sentido da expressão "moeda corrente", usada pelopara embasar as compras em dinheiro vivo, o veículo se aprofundou no levantamento acerca dos 51 imóveis. Segundo o site, há escrituras que apontam que a compra do espaço correspondente foi feita em moeda "contada e achada certa" ou "em espécie".