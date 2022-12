Carlos Bolsonaro afirmou, em publicação, que ferimento de Jair Bolsonaro está em processo de recuperação (foto: Reprodução/Redes sociais) O vereador da cidade do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), divulgou hoje (4/12), no Telegram, uma foto da perna esquerda do pai com ferimentos causados pela erisipela, infecção bacteriana que pode atingir a gordura do tecido celular.





“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, disse o filho do ex-capitão.

O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), havia comentado em novembro que Bolsonaro estava ausente de compromissos públicos desde as eleições que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cuidar do ferimento. Ele afirmou que o machucado impossibilitava o presidente de vestir trajes formais, como uma calça social.





“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, disse Mourão na época.

O que é erisipela?

De acordo com o a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores. No entanto, a doença não é contagiosa.