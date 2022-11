Mourão sobre silêncio de Bolsonaro após derrota: 'Retiro espiritual'

Mourão disse que Bolsonaro está em um "retiro espiritual" e que clima no governo é de "limpar as mesinhas" (foto: Reprodução/Alan Santos/PR)

Com o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a derrota das eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, disse, ironicamente, que o presidente Jair Bolsonaro está em um "retiro espiritual". A declaração foi dada em entrevista ao Valor Econômico.