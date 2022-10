Bolsonaro perde para Lula sua primeira eleição da carreira

Jair Bolsonaro em 2020, no segundo ano como presidente da República (foto: Alan Santos/Presidência da República) O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu neste domingo (30/10) a primeira eleição da longa carreira política, de mais de 30 anos. Bolsonaro não se reelegeu ao ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conseguiu 50,9% dos votos válidos. Bolsonaro perdeu com 49,1%.









Em 1990, Bolsonaro iniciou uma longa sequência na Câmara dos Deputados. Naquele ano, o hoje presidente se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67 041 votos, ainda pelo PDC.





Jair Bolsonaro seguiu na Câmara até 2018. Em 1994, reelegeu-se pelo PPR, com 111.927 votos; já pelo PPB, em 1998 e 2022, conseguiu 102.893 e 88.945; de 2006 a 2014, Bolsonaro foi eleito como candidato do PP, com, respectivamente, 99.700, 120.646 e 464.572, número de votos que chamou atenção e o colocou como nome potencial à Presidência.





E a disputa para presidente ocorreu em 2018, com a até então última vitória da carreira. Contra Fernando Haddad (PT), Bolsonaro teve 55,13% em segundo turno e chegou à presidência.