Bonner na transmissão da vitória de Lula: 'Imagem linda da Av. Paulista'

Imagem da festa dos petistas na Avenida Paulista, em São Paulo (foto: Reprodução)

Durante a transmissão da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (30/10), o jornalista William Bonner elogiou a beleza das ruas de São Paulo, que estavam tomadas pelos eleitores."Essa é a imagem linda da Avenida Paulista, tomada de gente neste domingo de festa de Democracia brasileira", afirmou o apresentador do Jornal Nacional.Bonner, que foi recorrentemente criticado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral deste ano, afirmou que a transmissão mostrava o resultado das urnas."O desejo do eleitor manifestado nas urnas se consolidando na eleição de governadores, do presidente da República e seu vice", completou o jornalista.Lula recebeu 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Pela primeira vez desde que a reeleição foi aprovada em 1997, um presidente eleito não é reconduzido ao cargo no pleito seguinte, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1994-1998; o próprio candidato petista em 2002-2006; Dilma Rousseff (PT) em 2010-2014.