Lula em seu discurso de vitória: 'Até o fim da vida vou lutar contra fome'

Lula ressaltou compromisso com a luta contra fome da população brasileiro (foto: Nelson Almeida/AFP) O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , destacou durante seu discurso de vitória que vai combater a fome no país. O petista disse que este será o primeiro compromisso do seu governo e afirmou que vai governar contra a "miséria" até o fim da vida.









O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que o direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos em segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro", disse.

O petista afirmou que a luta pela fome é um "compromisso urgente".





"Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer, ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário Este será, novamente, o compromisso número 1 do nosso governo", disse o presidente eleito.