Em seu discurso de vitória, Lula cita Papa Francisco e Jesus Cristo

que Jesus Cristo sempre o guiou na carreira política e citou uma mensagem do Papa ao povo brasileiro. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agradeceu durante seu discurso de vitória ao Papa Francisco e a Jesus Cristo. Em sua declaração, Lula disse que Jesus Cristo sempre o guiou na carreira política e citou uma mensagem do Papa ao povo brasileiro.









Lula disse que, assim como o Papa Francisco, deseja o mesmo para o país e afirmou que vai trabalhar para um país onde o amor prevaleça, e a esperança seja maior que o medo.





"Todos os dias da minha vida, eu me lembro do maior ensinamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Por isso, acredito que a mais importante virtude de um bom governante será sempre o amor - pelo seu país e pelo seu povo. No que depender de nós, não faltará amor neste país. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. Viveremos um novo tempo. De paz, de amor e de esperança", declarou o presidente eleito.