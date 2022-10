Lula em discurso da vitória: 'Nós enfrentamos a máquina brasileira'

Lula faz primeiro discurso como presidente eleito (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Durante discurso da vitória, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não enfrentou um adversário, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro (PL), e sim à "máquina brasileira”. Lula foi eleito pela terceira vez neste domingo (30/10) depois de enfrentar o presidente, candidato à reeleição, em segundo turno.

“Não enfrentamos um adversário, mas a máquina do estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para evitar que nós ganhássemos as eleições. Quero agradecer ao povo brasileiro que votou em mim, que se dignou a cumprir com o compromisso de cidadania”, disse Lula.

Para Lula, o tentaram "enterrar vivo”. “Quero agradecer a Deus. A vida inteira sempre achei que ele foi muito generoso comigo, permitindo sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei”.





Lula ainda disse que vai governar o país numa "situação muito difícil", mas que conta com a ajuda do povo para encontrar uma saída para que o Brasil viva democraticamente.