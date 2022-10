Damares sobre Bolsonaro: 'Diferentemente de Lula, deixa um legado'

Damares usou redes sociais para parabenizar Bolsonaro pelo mandato e atacar Lula (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil Damares Alves (Republicanos), recém-eleita senadora pelo Distrito Federal, disse que diferentemente do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o presidente Jair Bolsonaro (PL), "deixa um legado". A declaração foi dada nas redes sociais após o resultado das eleições.





Ela usou o momento para acusar o PT, partido de Lula, de levar o país à "fome, miséria e corrupção" e disse que Bolsonaro avançou o país em 40 anos.





"Bolsonaro deixará a Presidência da República em janeiro de cabeça erguida, com a certeza do dever cumprido e amado por milhões de brasilieros", disse. "Sem dúvida alguma podemos afirmar que o presidente Bolsonaro é um mito e resgatou no país o sentimento de patriotismo", completou.