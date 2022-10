Fábio Faria após derrota de Bolsonaro: 'Resgatou orgulho de ser brasileiro'

Fábio Faria usou as redes sociais para dizer que Bolsonaro recuperou o orgulho de ser brasileiro (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Fábio Faria, ministro das Comunicações, disse que o atual mandatário "resgatou" o orgulho de ser brasileiro. A declaração foi dada nas redes sociais, após o resultado do segundo turno.