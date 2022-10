'Nunca antes na história deste país': eleição de Lula faz paradigmas caírem

Lula venceu a eleição brasileira menos de três anos após deixar a prisão (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Tabus quebrados, mas com tática repetida

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (30/10), no segundo turno da eleição presidencial, representa a quebra de paradigmas que envolvem a política brasileira. É a primeira vez que alguém é eleito três vezes pelo voto popular para a Presidência da República. Em 1° de janeiro, o petista vai voltar ao Palácio do Planalto doze anos após ter transferido o cargo para a correligionária Dilma Rousseff. A data marcará, ainda, os 1.667 dias desde que Lula deixou a prisão.A vitória de Lula põe fim a uma estatística que acompanha o Brasil desde 1998, quando os presidentes passaram a poder pleitear, nas urnas, a reeleição. Naquele ano, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) conseguiu renovar o mandato. O mesmo aconteceu em 2006 e 2010, com Lula e Dilma, respectivamente. A eleição deste ano foi, também, a primeira em que duas pessoas que já ocuparam a chefia do governo federal travaram confronto direto pela presidência.Com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Bolsonaro. "Nunca antes na história deste país", a frase que dá título a este texto, foi bastante utilizada por Lula durante seus anos à frente do país. Serviu, também, para nomear um livro do jornalista Marcelo Tas sobre pensatas do petista.A frase pode ser usada, ainda, para explicar a redenção política de Lula. Há quatro anos, ele assistiu à derrota do correligionário Fernando Haddad para Bolsonaro de uma televisão instalada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR). Ele viveu em uma sala do local entre abril de 2018 e novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou o entendimento sobre a prisão de condenados em segunda instância e possibilitou sua libertação.No ano passado, as condenações de Lula, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava-Jato, foram anuladas pela Suprema Corte. Sergio Moro (União Brasil), o juiz do caso, foi considerado suspeito. Neste mês, depois de atuar como ministro da Justiça, ser eleito senador pelo Paraná e se distanciar de Bolsonaro, o ex-juiz confirmou publicamente o retorno da relação com o presidente derrotado e atuou como uma espécie de assessor do candidato do PL nos debates promovidos por veículos jornalísticos.Apesar de romper com alguns arquétipos da cena política nacional, Lula recorreu, neste ano, a expedientes que utilizou em 2002, quando venceu pela primeira vez a corrida ao Planalto. À época, escolheu o empresário mineiro José Alencar, para ser seu vice. O líder petista, então, articulou para colocar Alencar, homem ligado ao centro e à direita, no antigo Partido Liberal (PL).A opção pelo dono da Coteminas, empresa do setor têxtil, serviu como aceno a setores então refratários ao ideário lulista.Neste ano, além de dar à sua campanha um caráter de frente ampla em defesa da democracia, Lula também teve, como candidato a vice, um homem de bom trânsito com o empresariado e setores tradicionalistas.O escolhido, Geraldo Alckmin, foi ferrenho adversário do PT quando era filiado ao PSDB e disputou o segundo turno da eleição de 2006, vencida por Lula. Assim como Alencar, Alckmin migrou a um partido simpático ao PT, o PSB, e se engajou a favor do mais novo aliado.