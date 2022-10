Lula em discurso de vitória: 'Não existem dois Brasis. Somos um único povo'

“Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram na campanha. Mas de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias para que a democracia saísse vencedora”, discursou. “Não existem dois Brasis. Somos um único povo, uma grande nação”, destacou.

Lula destacou que não enfrentou “um adversário, mas a máquina do estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para evitar que nós ganhássemos as eleições”.





Lula ainda disse que tentaram o "enterrar vivo”. “Quero agradecer a Deus. A vida inteira sempre achei que ele foi muito generoso comigo, permitindo sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei”.



Lula destacou que não enfrentou 'um adversário, mas a máquina do estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para evitar que nós ganhássemos as eleições' (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Durante discurso de vitória, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “não existem dois Brasis” e que deve governar para todos os brasileiros. Lula foi eleito pela terceira vez neste domingo (30/10) depois de enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, em segundo turno.