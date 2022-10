Petistas comemoram vitória de Lula na Praça da Liberdade

Petistas tomaram a Praça da Liberdade para comemorar a vitória de Lula (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Tomada pelo vermelho tradicional dos atos petistas, os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente do Brasil com 50,9% dos votos, foram à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para comemorar a vitória de Lula, em um local em que foi visto, com frequência, o "verde e amarelo" das manifestações pró-Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial deste pleito.





Os petistas fazem uma espécie de "carnaval lulista". Um carro de som toca músicas de apoio ao petista e os eleitores dançam, cantam e empunham bandeiras vermelhas com o rosto de Lula. No local, crianças, idosos e adultos celebram a vitória petista.





Aos 68 anos, a professora aposentada pela rede pública do estado, Sandra Oliveira, ressaltou a felicidade em participar desse momento, especialmente na Praça da Liberdade, em que ela viu tantos atos pró-Bolsonaro.





"Para mim é maravilhoso estar aqui depois de tanta manifestação bolsonarista. Foi uma vitória merecida. Eu acompanho o PT desde a fundação do partido, eu amo o PT, amo o Lula. É o único presidente que nasceu do povo. Ele é tudo, porque saiu do nada e chegou onde chegou. Bato palma pra ele", comemorou a professora.





Sandra ainda ressaltou que, mesmo aos 68 anos, ajudou na campanha de Lula em BH. "Não fiquei em casa, não. Trabalhei divulgando os feitos do Lula e agora estou aqui celebrando", completou.





A engenheira eletricista, Wanda Batista, fez questão de levar as duas filhas pré-adolescentes para celebrarem o "carnaval lulista". A mãe de Mariana e Beatriz Neves afirmou que sempre conversou com elas sobre política e sobre as questões sociais.





"Conversamos com elas sobre o respeito, mostramos muito o lado social, sobre a democracia que está em jogo. Até porque elas têm uma mãe que é negra. Hoje temos um emprego bom, mas somos trabalhadores", disse Wanda.





A engenheira ainda ressaltou que estava na Praça da Liberdade celebrando o futuro de suas filhas. "A vitória de Lula é a ciência, a educação, a saúde. Significa o futuro delas", completou .





A estudante Mariana Neves, uma das filhas de Wanda, estava com a blusa de Lula e contou como se sentiu ao ver o petista eleito. "Estou feliz, acho ele legal. É a primeira eleição que participo. Antes, era muito nova e estou gostando muito de estar aqui", disse.





Beatriz, a outra filha de Wanda, afirmou que a vitória de Lula é uma vitória para o Brasil e que agora ela tem um "presidente bom". "Meu futuro vai depender muito disso que está acontecendo hoje", disse Beatriz.





A Praça da Liberdade é mais um dos locais pela cidade em que eleitores petistas celebram a volta de Lula ao Palácio do Planalto. Na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, outra leva de petistas também fazem festa após o resultado final do segundo turno.