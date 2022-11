Lula na COP27: 'Brasil não nasceu para ser um país isolado'

Lula durante discurso na COP27 (foto: Joseh Eid/AFP) Durante a COP27, conferência do clima das Nações Unidas, que é realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, nesta quarta-feira (16/11), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou o seu compromisso em reestabelecer as relações internacionais, e também de dialogar com os estados e municípios do país. A declaração foi dada durante encontro com governadores da Amazônia Legal.









"O Brasil está saindo do casulo, o qual ele foi submetido nos últimos quatro anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado. O Brasil é muito grande, tem uma cultura extraordinária. O Brasil é um país mega diverso. O país é resultado da miscigenaçao mais extraordinária, essa mistura de índios, negros e europeus que permitiu o nasicmento de gente tão extraordinária", discursou Lula

"O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos quatros anos o Brasil não viaja para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós tivéssemos sofrendo um bloqueio e o bloqueio não era um bloqueio econômico, político. Era simplesmente um bloqueio contra a democracia, contra o negacionismo, contra um governo que não fazia nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum esforço para conversar com o mundo", completou.

Relações internas





Durante o encontro, Lula disse que o país voltará a ser "democrático" com os seus representantes. Em seguida, o petista disparou críticas a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) e alegou que o atual presidente não buscou dialogar com os governadores durante a sua gestão.

O petista disse que durante o seu governo não pretende fazer nada sem conversar e entrar acordo com os governadores. Lula afirma que as relações são importantes para saber as necessidades das cidades e com isso propor soluções.





"Não é possível que um Presidente da República não faça reuniões de quanto em quanto com governadores. Não é possível que um Presidente da República pense que é capaz de governar o brasil, sem levar em conta a necessidade dos estados e dentro dos estado a necessidade das cidades. É lá que está o problema do povo, na cidade que o povo quer saúde, povo quer educação, quer transporte, quer qualidade de vida", disparou Lula.

Lula na COP27

Lula recebeu na COP27 uma carta de compromisso dos governadores da Amazônia Legal. O encontro "Carta da Amazônia - uma agenda comum para a transição climática", foi realizado na manhã desta quarta-feira (16), junto com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).