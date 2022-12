Lula volta ao hospital para laringoscopia 'dentro da normalidade'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na manhã deste domingo (4/12) no Hospital Sirio-Libanes, em São Paulo, para realização de uma laringoscopia previamente agendada. Conforme o boletim médico divulgado, o procedimento estava dentro da normalidade.

Antes de sua viagem para o Egito para a COP27, Lula tinha feito uma bateria de exames de rotina, também no Hospital Sírio-Libanês. Os exames haviam detectado uma inflamação na garganta decorrente de esforço, e uma pequena leucoplasia - placas de coloração branca, geralmente benignas - na laringe.

No último dia 21 de novembro, Lula deu entrada no mesmo hospital para a realizar a laringoscopia e retirar esta lesão na laringe. Também foi reforçada a “completa remissão” do câncer na garganta diagnosticado em 2011