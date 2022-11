Exames de Lula estão normais, e câncer está em 'completa remissão'

Lula realizou exames de rotina antes de embarcar para o Egito, em que participará da COP 27 (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Em preparação para sua viagem para o Egito, onde participará da COP 27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesse sábado (12/11) uma bateria de exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, os testes constataram uma inflamação na garganta do petista, decorrente de esforço, e uma pequena leucoplasia - placas de coloração branca, geralmente benignas - na laringe. Também foi reforçada a “completa remissão” do câncer na garganta diagnosticado em 2011.

Lula foi atendido por uma equipe coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho (Cardiologia), Artur Katz (Oncologia Clínica) e Rubens Brito (Cirurgia Geral). Em nota, o hospital declarou que foram realizados ecocardiograma, angiotomografias, PET scan e nasofibroscopia. Os resultados de todos os exames foram considerados normais.

Leia mais: Exames de Lula apontam inflamação na garganta e manchas bucais

Na segunda-feira (14/11), Lula deve embarcar para o Egito. O presidente eleito participará da COP 27, a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) que discute as mudanças climáticas, após convite do presidente egípcio, Abdel Fattah El Sisi.



Lula também deve se reunir com chefes de Estado durante a conferência e será acompanhado por aliados, como os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Simone Tebet (MDB-MS), que participam da coordenação do governo de transição, e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente.

Confira o boletim médico na íntegra

Boletim Médico





Luiz Inácio Lula da Silva

12/11/2022

15h





O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica multidisciplinar de rotina.





Foram realizados exames de imagens: ecocardiograma, angiotomografias e PET scan, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe. O presidente eleito foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Rubens Brito.

Dr. Luiz Francisco Cardoso - Diretor de Governança Clínica





Dr. Ângelo Fernandez - Diretor Clínico