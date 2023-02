Nikolas e Cleitinho dizem que há bolsonaristas inocentes presas na Colmeia

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foram até a Penitenciária da Colmeia em Brasília, na quarta-feira (14/02), para colher depoimentos de mulheres bolsonaristas supostamente inocentes em relação aos atos do dia 8 de janeiro, que vandalizaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal.









O deputado aproveitou e pediu que os deputados e senadores assinem a CPI do Atos Antidemocráticos. Nikolas afirmou que a investigação será importante para “esclarecer o que aconteceu”.

“Eu faço aqui uma convocação para o senador e deputado que ainda não assinou a CPI do Dia 8 , que assine. Porque a gente precisa esclarecer, de fato, o que aconteceu naquele dia. E vou deixar aqui bem claro, nem eu, nem Cleitinho estamos aqui para poder passar pano em quem cometeu o crime. Tem que pagar, se fez tem que pagar, tem que cumprir”, ressaltou.





O senador Cleitinho reforçou o ponto de Nikolas e afirmou que há inocentes presos. “O que chega para a gente é que tem pessoas aqui que não estavam na hora do vandalismo. (...) A gente está sabendo de pessoas que estavam no QG, pegaram elas e elas estão aqui”, disse.

Os políticos não puderam filmar o local e nem a conversa que tiveram com as mulheres presas. No entanto, Cleitinho afirmou que vai pedir uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para contar que há pessoas inocentes presas por causa dos atos golpistas.