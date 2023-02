Bolsonarista que liderou acampamento na Raja é alvo de operação da polícia

Esdras Jonatas dos Santos, apontado como líder do acampamento bolsonarista na Raja, está foragido (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais montou uma operação na manhã desta quarta-feira (15/2) para cumprir mandado de prisão contra o empresário Esdras Jonatas dos Santos, apontado como líder do acampamento bolsonarista na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte.

Além do mandado de prisão, a Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros Santa Amélia, Padre Eustáquio e Coração Eucarístico, na capital mineira.

Esdras Jonatas não foi encontrado e é considerado foragido. Em janeiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento do passaporte de Esdras, mas a suspeita é de que ele saiu do país antes da decisão.

A investigação da Polícia Civil apura agressões contra profissionais da imprensa, praticadas na Avenida Raja Gabaglia, na Região Sul da capital, em um acampamento bolsonarista.

No dia 5 de janeiro, o acampamento foi desmontado pela Prefeitura de Belo Horizonte após um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ter sido agredido pelos manifestantes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para completa elucidação dos fatos.