Bolsonarista que pediu gratuidade à Justiça chegou à Raja dirigindo Porsche

De acordo com a Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Esdras dos Santos postou foto de volante de Porsche (foto: Reprodução)

O empresário Esdras Jonatas dos Santos, um dos líderes do acampamento bolsonarista na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, chegou ao local nesta sexta-feira (6/1) dirigindo um carro da marca alemã Porsche, notabilizada pela produção de veículos de luxo. A informação é da Procuradoria-Geral do Município (PGMBH).









De acordo com a PBH, o momento foi compartilhado pelo próprio apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais. Ele registrou a imagem do volante do automóvel com a logo da fábrica sediada em Stuttgart - um brasão com um cavalo rampante ao centro.





O bolsonarista acionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais após a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, por determinação da Prefeitura , retirar as barracas da avenida. Ele alegou não possuir “condições de arcar com as despesas processuais sem obter prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.









Conforme informou o Estado de Minas, a Procuradoria-Geral de BH estranhou o fato de “o impetrante ter se autoafirmado 'pobre' com o único intuito de se eximir do pagamento das custas judiciais pelo processo que ajuizou”, uma vez que ele próprio publicou estar a bordo de um Porsche.









Empresário do ramo têxtil e de vestuário, Esdras também postou fotos em suas redes sociais de uma viagem ao México, onde se hospedou em um hotel com a diária mais barata no valor de US$ 623 (mais de R$ 3,2 mil na cotação atual).