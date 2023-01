Sem barracas, bolsonaristas seguem ocupando a Raja Gabaglia em BH

Na manhã de hoje (6/1), o acampamento de bolsonaristas concentrado na Avenida Raja Gabaglia começou a ser desmontado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Mesmo sem barracas e mantimentos, bolsonaristas mantêm manifestação em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na avenida Raja Gabaglia, nesta sexta-feira (6/1).





Com bandeiras do Brasil e vestidos de verde e amarelo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção militar após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).