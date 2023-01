Luciano Hang deseja sucesso ao governo Lula: 'Torço pelo piloto'

Apoiador do ex-presidente, Hang era um dos empresários que foram flagrados tramando um possível 'golpe' (foto: Redes Sociais/Reprodução) O empresário bolsonarista Luciano Hang, conhecido como “velho da Havan”, desejou, nesta sexta-feira (6/1) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma ótima administração.





Para Hang, ele torce para o piloto já que “estamos todos no mesmo avião”.





Para acabar com as fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Torço pelo piloto, afinal de contas estamos todos no mesmo avião

















Apoiador do ex-presidente, ele era um dos empresários que foram flagrados tramando um possível “golpe”.





O empresário, durante todo o governo Bolsonaro, adotou um terno “verde e amarelo”, foi acusado de disseminar fake news e promover manifestações antidemocráticas.