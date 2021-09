CPI da COVID convoca empresário Luciano Hang a prestar depoimento

Empresário prestará depoimento na próxima quarta-feira (29/9) (foto: Anderson RIEDEL / AFP)



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, que investiga ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, aprovou nesta quinta-feira (23/9) a convocação do empresário Luciano Hang para prestar depoimento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A oitiva de Hang está marcada para 10h da próxima quarta-feira (29/9).









"Estamos nos encaminhando para a reta final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há um depoimento que venho insistindo e considero muito importante, que é o do empresário Luciano Hang. Seria importante para essa relatoria que pudéssemos marcar. Peço a vossa excelência, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, nesse propósito. Ele é um empresário importante no Brasil, membro destacado do gabinete paralelo, e temos conversas dele que são absurdas sobre qualquer contexto. É importante trazê-lo até o fim dos nossos trabalhos. Se vossa excelência especificasse um dia, ficaria muito grato", afirmou Renan, solicitando o pedido ao presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).





Para Omar, a oitiva do empresário será essencial para esclarecer pontos importantes na investigação do ‘gabinete paralelo’, responsável por orientar a população a aderir à medicamentos sem eficácia comprovada.





"Ele, como um patriota brasileiro, e faz questão de mostrar isso em suas redes sociais e participou ativamente nas discussões de tratamento precoce, certamente ficará feliz em vir à CPI contribuir com a investigação para que a gente possa ver o que ocorreu para chegar às 600 mil mortes", afirma Aziz.