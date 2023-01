Randolfe sobre ataque a jornalistas em BH: 'Resquícios do fascismo'

Os manifestantes se irritaram com a cobertura dos jornalistas sobre a retirada do acampamento bolsonarista e partiram para agressão física (foto: Redes Sociais/Reprodução) O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo Lula no Congresso, repudiou as agressões sofridas por jornalistas no início da tarde desta sexta-feira (6/1), em Belo Horizonte. Os profissionais cobriam o desmonte do acampamento bolsonarista em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na Av. Raja Gabaglia.





“O que aconteceu em BH hoje é um reflexo dos resquícios do fascismo no Brasil. Toda minha solidariedade aos jornalistas agredidos pelos antidemocratas e CRIMINOSOS”, escreveu Randolfe no Instagram.



Na manhã de hoje (6/1), um acampamento de bolsonaristas concentrado na Avenida Raja Gabaglia começou a ser desmontado . Equipes da prefeitura iniciaram a retirada das barracas e do lixo do local por volta das 11h.