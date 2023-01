Fuad sobre Raja Gabáglia: 'Não podemos tolerar essa escalada de violência'

Fuad Noman falou sobre acampamento organizado em frente ao quartel do Exército há mais de dois meses (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, comentou em sua conta no Twitter, no início da tarde desta sexta-feira (06/1), sobre a operação de retirada de acampamento de bolsonaristas em frente ao Exército na Avenida Raja Gabáglia, na Região Centro-Sul da capital.





“A Prefeitura de BH e a Guarda Municipal, cumprindo com suas funções, realizaram hoje uma operação para desobstruir a Av. Raja Gabáglia. No mesmo local ontem, um jornalista foi brutalmente agredido enquanto exercia sua profissão! Não podemos tolerar essa escalada de violência”, postou o chefe do Executivo municipal.

A remoção do grupo ocorre um dia depois de um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ter sido agredido pelos manifestantes.