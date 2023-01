Bolsonaristas tentam impedir caminhões da Prefeitura de levar barracas

Bolsonaristas acampados na Avenida Raja Gabaglia, em frente à sede da 4ª Região Militar, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fizeram uma barreira na rua para tentar impedir os caminhões da prefeitura de passar com os itens recolhidos no acompanhamento.

Bolsonaristas disseram que, mesmo sem as barracas, deverão permanecer em frente ao quartel do Exército



Equipes da prefeitura começaram a retirar as barracas e lixo do local por volta das 11h. Exaltados, um grupo de pessoas chegou a chorar e a abraçar as barracas.

Ver galeria . 16 Fotos PBH retira barracas e móveis de acampamento bolsonarista na Raja Gabaglia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



Os manifestantes, no entanto, dizem que isso não impedirá a permanência do grupo no local. “Podem retirar as barracas. Vamos continuar aqui. Não acabou, não”, gritou um bolsonarista.

Um grupo de manifestantes sentou no meio da pista para tentar impedir a passagem do veículo. Exaltados, eles hostilizaram a imprensa e guardas municipais.