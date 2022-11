Morador vizinho à Raja Gabaglia se indigna com flagrante e registra imagem

As eleições para a presidência do Brasil se encerraram há 13 dias. E desde então o engenheiro Cleber Tavares, de 34 anos, tem tido problemas em seu trajeto de ida e retorno entre o trabalho e casa devido ao bloqueio instalado na avenida Raja Gabaglia, em frente à sede da 4º Região Militar, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No local, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestam contrariamente ao resultado das urnas, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente do Brasil.

Durante um dos vários congestionamentos que tem enfrentado na região, Cleber Tavares observou uma cena de contraste que o fez tirar uma foto. Um tanque de guerra com uma protestante à frente, enquando bem ao lado uma senhora procura restos em sacos de lixo espalhados pela calçada."Moro perto, passo bastante de carro na região e, desde o fim do segundo turno, é um transforno. Fico chocado porque são pessoas se manifestando por uma razão que não é legítima. Todas de uniforme, com cartazes pedindo intervenção militar, que nada mais é do que a volta da ditadura, que é crime. E ainda me vejo também impactado com a presença de polícia fazendo a proteção dessas pessoas", destaca o engenheiro.Nesse cenário que se tornou sua rotina, Cleber Tavares conta que na sexta-feira (11/11), se deparou com o enquadramento dessa foto: "Olhei, vi o tanque de guerra exposto e uma mulher com a bandeira do Brasil, na frente do tanque, sorrindo, sendo fotografada por alguém. E a poucos metros, uma pessoa, parecendo em situção de rua, revirando o lixo. Chocante. Reflexo do que vemos hoje. Manifestantes que não aceitam o resultado das eleições e outra parcela da população na miséria, tendo de viver nas ruas, passando fome. Impactante".O espanto da cena foi crescendo para Cleber, quando ele também observou o cartaz que estava na frente do tanque de guerra: "Escrito em inglês, dizia 'pegue os inimigos'. Quem seriam estes inimigos? Os 60 milhões de brasileiros que escolheram o outro candidato? E não tem como deixar de notar que os manifestantes são pessoas brancas, aparentemente de status social maior. A pergunta que me faço é: onde estavam essas pessoas antes que não se mostraram incomodadas com a situação de miséria que milhões de brasileiros vivem? Só se manifestam quando não estão felizes?".