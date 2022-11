Onze mil passageiros da rodoviária de BH perderam viagem devido a bloqueios

Muitas viagens chegaram a sair mas tiveram que retornar à rodoviária de embarque, impedidos de continuar até o destino pelos bloqueios. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Onze mil pessoas perderam suas viagens no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Segundo a administração do terminal, o principal motivo foram os bloqueios das rodovias promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não aceitaram o resultado das eleições.