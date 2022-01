Sobe para 120 o número de rodovias interditadas em MG por causa das chuvas

A BR-262, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, está interrompida (foto: PRF)

De 6h desta terça-feira (11/1) até as 18h, aumentou de 112 para 120 o número de rodovias federais e estaduais com algum tipo de bloqueio devido a ocorrências durante as chuvas, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar (PM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRF). São 88 interrupções parciais de 32 totais.

A PRF destaca alguns dos locais que exigem atenção hoje. Em São Joaquim de Bicas, o km 506 da BR-381 tem duas faixas liberadas no sentido São Paulo e uma no sentido BH.

Em Brumadinho, a pista cedeu, interditando o trânsito no sentido São Paulo – Belo Horizonte no km 527 da BR-381. Assim, o fluxo de veículos em ambos os sentidos foi transferido para a pista Sul.

No km 447 da BR-262, município de Nova Serrana, a pista está cedendo. “A drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via”, conforme a polícia.

Na mesma rodovia, mas no km 562, em Córrego Danta, a erosão interditou todo o trecho. Não há previsão para liberação. A Polícia Rodoviária Federal também atualizou as rodovias com trânsito liberado.

A BR-381 ficou fechada no km 418 em Caeté, na Região Metropolitana, de 18h50 até 21h30 desta terça-feira (11/1), quando duas faixas da via foram liberadas para o tráfego. Um caminhão tanque que transportava gasolina e diesel pegou fogo. As chamas atingiram apenas a cabine do veículo. O compartimento de carga permaneceu intacto. Não há vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A empresa responsável fará a retirada do tanque e da cabine.

Os militares estão no trecho combatendo as chamas e fazendo o resfriamento externo do tanque para evitar que o fogo se propague.

Vale lembrar que, diante dos perigos de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra, as autoridades de trânsito pedem que os motoristas só utilizem as rodovias de Minas Gerais em caso de extrema necessidade.