Minas tem mais de 100 pontos de interdição em rodovias

Mapa foi atualizado no início da manhã desta segunda-feira (foto: CPRv/Divulgação)





Minas Gerais começou a semana com mais de 100 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais por conta de danos provocados pelas chuvas. A atualização foi divulgada no início da manhã desta segunda-feira (10/1).





Às 6h, segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar de Minas Gerais, o estado contava com 76 pontos de interdição parcial e 26 de interdição total em BRs e MGs que cortam o estado.









Veja o mapa atualizado

Ao todo, a PM contabiliza 102 pontos. Ontem à noite, eram 95.









Em Itaguara, também na região metropolitana, a BR-381 foi interditada no km 574, sentido Sul, por conta de uma queda de barreira. Às 5h45, ainda não havia previsão para liberação.





Em outro trecho na BR-381, em Itatiaiuçu, o trânsito foi interditado parcialmente no sentido BH por causa de outra queda de barreira interditando as faixas da direita e acostamento no km 541,5.





Também hoje, no km 527 da BR-381, em Brumadinho, parte da pista cedeu, interditando a pista no sentido São Paulo/Belo Horizonte. O trânsito flui em ambos os sentidos, em pista simples, no sentido São Paulo.