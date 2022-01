Barragem do Carioca: prefeito confirma inundação de partes mais baixas

Alerta máximo foi emitido neste domingo (9/1) por risco de rompimento da barragem do Carioca (foto: Reprodução Redes Sociais )





Partes mais baixas da região da barragem da Usina do Carioca, em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, já foram inundadas. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Elias Diniz na noite deste domingo (9/1).

“Já verificamos e várias partes aqui da parte debaixo já inundou tudo. Isso é um alerta, não é fake news. Pedimos a compreensão das pessoas que estão próximas ao ribeirão aqui do São João e do Paciência para que desocupem suas casas, vai para lugares mais altos em casas de parentes ou pessoas que possam te ajudar”, alerta.



No vídeo, compartilhado nas redes sociais, Diniz ainda informa que um ônibus ficará disponível para a retirada de famílias da região. Dois pontos de apoio foram criados em Carioca, zona rural do município, onde fica localizada a barragem, para receber esses moradores. No vídeo, compartilhado nas redes sociais, Diniz ainda informa que um ônibus ficará disponível para a retirada de famílias da região. Dois pontos de apoio foram criados em Carioca, zona rural do município, onde fica localizada a barragem, para receber esses moradores.

Um fica no posto de Saúde, e o outro, no salão ao lado da igreja.



“Foi mobilizada a equipe da ação social. Está sendo deslocada uma equipe para Carioca, com um ônibus para buscarmos as pessoas em suas casas e oferecer abrigo para aqueles que não têm um parente para onde ir”, informa o prefeito.



No local, foi montado um Centro de Operações com atuação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, dentre outros órgãos de segurança e representantes da Santanense, empresa responsável pela barragem.



“É um momento de alerta total, pois sabemos que os aguapés pesaram muito a comporta da barragem. Ainda não sabemos como se encontra a situação envolvendo Britos e até mesmo a barragem de Benfica em Itaúna, e pode ocorrer um efeito dominó”, explica Diniz.



O prefeito também pediu cuidado para quem precisa passar pela estrada que liga Torneiros a Carioca.



“Pelo amor de Deus”



Órgãos de segurança estão orientando para que famílias ribeirinhas que vivem abaixo da Usina do Carioca deixem as casas. “Pelo amor de Deus”, pediu um dos voluntários ao comunicar os riscos a moradores.



Os riscos de rompimento da barragem chegam a 99%. O alerta vale para moradores que vivem nas proximidades do Rio São João e Pará, dentre eles de Pitangui, Onça do Pitangui, São João de Cimas, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.



“Segundo a mancha de inundação do plano de ação Santanense, caso ocorra o rompimento da barragem a água não atingirá a área urbana de Pará de Minas”, informa o sargento Oliveira do Corpo de Bombeiros.



*Amanda Quintiliano especial para o EM