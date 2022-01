Barragem ameaça moradores de Pará de Minas e mais 5 cidades

Risco iminente: Barragem hidrelétrica de Carioca pode estourar a qualquer momento, diz prefeitura de Pará de Minas (foto: Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação)

A prefeitura de Pará de Minas, na Região Central do Estado, emitiu alerta máximo para os moradores do entorno da Usina Hidrelétrica do Carioca na noite deste domingo (9/1). Segundo o Executivo Municipal, a estrutura, situada no distrito de Carioca, apresenta alto risco de rompimento. Além de Pará de Minas, um eventual estouro afetaria as cidades de Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.

Nessas localidades, o poder público orienta aqueles que vivem abaixo da hidrelétrica, que pertence à empresa Santanense, a deixarem suas casas imediatamente."A situação é crítica. O dique verte água pela laterais e pelas bordas. Algumas fazendas estão alagadas", explica Sargento Oliveira, da 2ª Companhia do 10° Batalhão do Corpo de Bombeiros.









Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil montaram uma central de comando nas proximidades da barragem. De acordo com o Sargento Oliveira, as manchas do plano de ação da Santanense descartam o risco de água invadir a zona urbana de Pará de Minas ou das outras cinco cidades. Em caso de rompimento, o vazamento se estenderia por oito metros ficaria circunscrito aos sítios, fazendas e residências de quem vive às margens dos rios São João e Pará.



A reportagem procurou representantes da Santanense, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Segundo o militar, aproximadamente 100 pessoas estão sendo evacuadas. Os habitantes que não podem recorrer a parentes e amigos para se abrigarem estão sendo acolhidos em dois pontos de apoio no distrito de Carioca - o centro de saúde e o salão da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Oliveira diz que a prefeitura providenciou colchões, cobertores e alimentação aos desalojados.