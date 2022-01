Voluntário faz apelo para famílias deixarem casa: 'Pelo amor de Deus'

A Barragem do Carioca tem 99% de se romper (foto: Reprodução/Redes sociais e Prefeitura de Pará de Minas/Divulgação)

Órgãos de segurança orientaram neste domingo (9/1) para que famílias ribeirinhas que vivem abaixo da Usina do Carioca, na cidade de Pará de Minas, deixem as casas. “Pelo amor de Deus”, pediu um dos voluntários. A barragem está no alerta máximo e o risco se estende a moradores de outras seis cidades da Região Central de Minas: Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.