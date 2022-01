Parte de muro desaba no Buritis, e moradores de prédio são evacuados

Parte de um muro do prédio desabou no Buritis (foto: CBMMG)

O desabamento de parte de um muro assustou os moradores do Edifício Mirante, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, no final da manhã deste domingo (9/1). Eles foram evacuados por equipes do corpo de bombeiros, por medida preventiva. O edifício de 16 apartamentos fica na rua Ernani Agrícola.

A Defesa Civil esteve no local avaliando a situação da estrutura, e concluiu que não há risco de desabamento e isolou somente a área de quadra esportiva. Os moradores foram orientados a acionar uma empresa de engenharia e puderam voltar aos seus apartamentos.

Segundo o sargento Gil Nunes, do 1º Batalhão dos bombeiros, a equipe foi acionada pelos moradores e isolaram o local. "A área atingida foi da quadra, próximo ao pilotis, mas possivelmente a drenagem do prédio foi afetada devido ao excesso de chuvas."

De acordo com o militar, havia poucos moradores na edificação, já que a maioria está em viagem de férias. "Os que estavam lá ouviram um barulho e saíram de imediato". Não houve necessidade de interdição de prédios vizinhos.





Alguns moradores das imediações acompanharam os trabalhos dos bombeiros e da Defesa Civil, preocupados com possíveis riscos geológicos, já que o bairro é de uma topografia muito acidentada.

Ricardo Galoti, aposentado e síndico de um prédio em frente, detalhou a situação. "Fomos supreendidos pelo possível desabamento e vim verificar. Eu participo de um grupo de WhatsApp de síndicos do Buritis e vim observar, para tranquilizar os moradores. No passado já tivemos situação de desabamento de um prédio e imóveis vizinhos precisaram ser evacuados. Mas pelas informações dos bombeiros, não é o caso de hoje."