Famílias ilhadas no bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, são resgatadas

Pessoas tiveram que deixas as casas às pressas na manhã deste domingo (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Honório Bicalho, em Nova Lima, está debaixo d’água. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram para o bairro, na manhã deste domingo (9/01), resgatar famílias que estão ilhadas e remover pessoas em áreas de risco.

Em algumas áreas do bairro só é possível chegar de barco.





A técnica de edificações Suelen de Sousa, de 35 anos, aguarda o resgate dos pais. “O primeiro andar está tomado pela água, eles estão no segundo andar”, explica.









“Não tem como trabalhar e nem avisar as patroas por causa do telefone. Agora é esperar a água diminuir para ver o que aconteceu. Não vai ter nada para aproveitar, é ver o que pode fazer com o que tem em casa”, completa.





Ela conta que algumas pessoas ainda aguardam pelo resgate no segundo andar das casas. “Ontem todo mundo ficou ajudando a tirar as coisas de casa. Ficou todo mundo ilhado, sem poder ajudar ninguém quando a água subiu de vez. Quem está no segundo andar das casas ainda continua (esperando resgate), mas o pessoal que está no andar de baixo teve que sair.”





O diretor do Parque Aquático Sindicato Dos Mineiros, Almir Silvério, de 62 anos, afirma que nunca viu nada igual. “O que está acontecendo hoje aqui, em Bicalho, eu nunca vi. A água está a mais de 3 metros de altura, você não consegue nem ver mais as traves do campo. Nunca aconteceu isso.”

Segundo ele, a água do Rio das Velhas, que corta a cidade, está baixando, mas aos poucos.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen