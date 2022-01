Brumadinho: ruas e comércio são tomados pela água do Rio Paraopeba

A cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, está sofrendo com as consequências das fortes chuvas que atingem Minas Gerais. Na tarde de sábado (08/01), o Rio Paraopeba transbordou e invadiu casas e comércios.

No centro, um posto de gasolina foi tomado pela água. Pontes do município foram interditadas. Um supermercado ficou com as gôndolas tampadas pela água. Conforme comunicado divulgado pela Defesa Civil na noite deste sábado (08/01), o alerta atingiu o nível 3 — o mais crítico.