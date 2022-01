Sabará debaixo d'água: Rio das Velhas transborda e inunda cidade

Sabará debaixo d'água: Rio das Velhas transborda e inunda ruas e pontes da cidade: https://t.co/Rz92zLgB8r pic.twitter.com/HHkr6eJWy0 %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 9, 2022 Sem trégua, a chuva alagou diversas ruas de Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (18/1).









Desde sexta-feira (7/10), o temporal causa transtornos aos habitantes do município. A Defesa Civil já contabiliza 18 imóveis inundados. Seis apresentam trincas e fissuras. Além do Bairro Roças Grandes, a situação é crítica também no Bairro Borba Gato, onde houve transbordamento do Córrego Soledade.