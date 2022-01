Moradores e trabalhadores ilhados em Condomínios na região de Nova Lima

Moradores, trabalhadores e empregados dos dez condomínios que compõem o complexo habitacional de Alphaville, em Nova Lima, estão ilhados. Pessoas que prestam serviços ao próprio conjunto e às moradias e aos dois centros comerciais, que moram no Jardim Canadá, Nova Lima, Belo Horizonte, ou em municípios em direção ao Rio de Janeiro e que precisam passar pela BR-040, não conseguiram voltar pra casa.





Empresas e a adminsitração do condomínio improvisaram locais para abrigo e apoio aos não moradores do local. A principal reclamação é a desinformação sobre as condições das estradas e possíveis rotas para saída. Segundo o corretor de imóveis Felipe Figueiredo, que conseguiu um quarto de hotel e não volta para sua casa na Capital desde ontem, a situação é bem complexa.





Empresas improvisaram abrigos aos funcionários (foto: Felipe Figueiredo)





Leandro Neves, fabricante de cerveja artesanal e morador do condomínio, disse que diante de notícias de que somente haverá liberação da crirculação a partir de quarta-feira (12/1), há uma grande corrida ao único supermercado da região. "Parece que estão esperando um tsunami aqui, alguns produtos já se esgotaram e as prateleiras estão esvaziando rapidamente, todo mundo correndo para garantir abastecimento."





Doações de cobertores e outros objetos para isolados no Alphaville (foto: Leandro Neves) Ele tranquiliza os familiares e amigos das pessoas ilhadas dizendo que estão todos bem "apesar do inconveniente de estarmos ilhados". Leandro diz que os moradores e empresas estão se mobilizando para abrigar empregados e funcionários, oferecendo quartos e banheiros.

Moradores que deixaram o Alphaville antes do acidente e não puderam voltar para casa também reclamam da situação. Em mensagem a um grupo de WhatsApp a moradora que se identifica como Luana mandou o seguinte recado: "Somos moradoras do Alphaville Lagoa dos Ingleses. Passamos na BR-040 poucos minutos antes do transbordo da barragem de Pau Branco (Valloutec). Por pouco não fomos atingidas. Pessoas que vieram na sequência já não tiveram a mesma sorte. Desesperadas e em pânico foram obrigadas a voltar pela contramão em plena rodovia.

Assim como várias pessoas, estamos presas em BH, apenas com a roupa do corpo, impossibilitadas de voltar para casa, com nossos corações apertados e separadas de nossas crianças e demais familiares, que por lá ficaram", afirmou.

No condomínio Estoril II, próximo ao Alphaville, uma morada pediu ajuda nas redes sociais dizendo que uma árvore caiu sobre a rede elétrica e tanto lá como em bairros vizinhos estão sem energia, o rio subiu e a ponte de acesso está encoberta. A lagoa das Codornas está transbordando e as águas começam a invadir as residências situadas nas partes mais baixas.