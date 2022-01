MG-030 é interditada sentido BH/Nova Lima

Um muro de contenção de um dos condomínios de Nova Lima está ameaçando cair na pista da MG-030. A pista foi interditada sentindo Nova Lima.

Depois do Vale dos Cristais, a queda de uma barreira engoliu parte da pista. Confira o vídeo.

Queda de barreira engole parte da pista da MG-030, em Nova Lima



Acompanhe a cobertura completa dos danos provocados pela chuva em Minas

- Confira: as rodovias com interdição em Minas Gerais previsão do tempo alerta que deve seguir chovendo em Minas nos próximos dias, devido a um fenômeno conhecido como Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS).A situação também é crítica em praticamente todas as regiões mineiras.