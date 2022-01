Oitava vítima da tragédia em Capitólio é encontrada; 2 seguem desaparecidas

As operações foram retomadas desde as 5h deste domingo . São 50 militares empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil.

De acordo com o major Rodrigo Castro, que comanda a operação de buscas, o corpo é de uma vítima masculina, que foi encontrado por volta das 9h, com a primeira equipe de buscas. “Foi encontrado inteiro e já trazido para o posto de comando”, informou.

O Corpo de Bombeiros encontrou mais uma vítima em Capitólio, no Sudoeste de Minas, onde uma rocha se desprendeu do cânion e atingiu três lanchas , na tarde desse sábado (8/1). Agora, são oito mortos e dois desaparecidos.

Ainda segundo a corporação, desses militares, 11 mergulhadores que estão empenhados são especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca.

“A operação logística montada pelos bombeiros foi feita para garantir a autonomia da operação, contando com equipamentos de mergulho e cilindros reserva”, garante a corporação.

Pelo menos quatro lanchas e três motos aquáticas da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros foram lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de sete viaturas.