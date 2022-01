Capitólio: buscas por três desaparecidos são retomadas neste domingo (9/1)

Bombeiros retomam buscas em área do acidente em Capitólio (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)











Ainda segundo a corporação, desses militares, 11 mergulhadores que estão empenhados são especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca.





“A operação logística montada pelos bombeiros foi feita para garantir a autonomia da operação, contando com equipamentos de mergulho e cilindros reserva”, garante a corporação.





Pelo menos quatro lanchas e três motos aquáticas da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros foram lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de sete viaturas.