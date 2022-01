Tragédia de Capitólio: jornalista de BH está entre as vítimas

Alexandre Campello foi internado com a mulher e os dois filhos na Santa Casa de Passos, nas proximidades de Capitólio (foto: Redes Sociais/Reprodução) O editor da TV Assembleia de Minas Gerais, Alexandre Campello, é uma das vítimas do acidente de Capitólio, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A informação foi confirmada por colegas de trabalho do jornalista.









Segundo funcionários da TV, Alexandre estava em Capitólio com a mulher e os dois filhos. A família foi encaminhada à Santa Casa de Passos, a 74 km da cidade. Ele teve pernas e clavículas quebradas, além de escoriações. O jornalista já teve alta, mas a esposa dele e um dos filhos permanecem hospitalizados.



Campello já passou pela redação do Estado de Minas como repórter da editoria de Gerais. Ele também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais.