Defesa Civil de Minas emitiu alerta para Capitólio horas antes do acidente

Corpo de Bombeiros de Minas faz buscas na área do acidente em Capitólio (foto: CBMMG/Divulgação )

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta de chuvas intensas para o município de Capitólio, no Sudoeste de Minas, com possibilidade de ocorrências horas antes do acidente ocorrido neste sábado (8/1). Uma rocha se desprendeu dos cânions e caiu sobre lanchas





No comunicado, o órgão orienta ainda que as pessoas evitem as cachoeiras no período de chuvas.





“Chuvas intensas na região com possibilidade de ocorrência de cabeça d'água nos municípios de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra. Evite cachoeiras no período de chuvas. Em emergências ligue 199 ou 193”, diz o alerta.

Chuvas intensas na região com possibilidade de ocorrência de Cabeça D'água nos municípios de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra. Evite cachoeiras no período de chuvas. Em emergências ligue 199 ou 193.@radioitatiaia@g1mg@em_com@otempo@jornalhojeemdia pic.twitter.com/46BMewLTEH %u2014 Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) January 8, 2022









O órgão deslocou equipes de Busca e Salvamento (SAR), imediatamente, para o local para prestar apoio às tripulações envolvidas e no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte de 5 pessoas, além de 32 feridos pela queda da rocha.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz