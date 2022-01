BH e centenas de cidades mineiras correm 'grande risco' nas próximas horas

Chuvas volumosas podem causar grandes alagamentos e transbordamentos de rios (foto: Déborah Lima/EM) O temporal não tem previsão para acabar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo aviso de chuvas intensas em Minas Gerais (entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia), acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. O alerta é válido em praticamente todo o estado de Minas Gerais até 11h de domingo (9/1)



O boletim divulgado por volta das 16h descreve ainda que “são esperados volumes significativos de chuva (iguais ou acima de 100mm/dia), nas próximas 24 horas, em localidades da Central Mineira, Oeste, Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Rio Doce e Zona da Mata.”









Previsão para domingo

Neste domingo, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre Minas Gerais mantém o dia encoberto e com chuva a qualquer hora em praticamente todo o estado.





O Inmet prevê que o sol deve aparecer entre nuvens apenas em parte do Triângulo Mineiro. No Jequitinhonha, momentos de mormaço ou pequena abertura do céu se intercalam com pancadas de chuva.





Há condições para grandes volumes de chuva acumulada, principalmente na área central do estado, leste e Zona da Mata.





Em caso de evento extremo/severo de chuva e ventania procure a Defesa Civil do seu município.





Recorde de chuva

Em Belo Horizonte, a média climatológica para o mês de janeiro é de 329,1 mm. Conforme os dados da série histórica do Inmet, o mês de janeiro mais chuvoso ocorreu no ano de 2020 com um total de chuva de 934,7 mm e o mais seco no ano de 1976 com apenas 32,2 mm de precipitação.





A estação convencional de Belo Horizonte, localizada no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul, acumulou 217,3 mm até a manhã de hoje (8/1) – valor correspondente a 66% da média histórica para o mês de janeiro que é de 329,1 mm.